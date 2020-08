Veiligheidsregio ZHZ: 'Wij gaan harder handhaven op evenementen in strijd met coronamaatregelen'

In Zuid-Holland Zuid gaat harder gehandhaafd worden op evenementen die in strijd zijn met de coronamaatregelen. Dat zegt vicevoorzitter van de Veiligheidsregio Reinie Melissant, burgemeester van Gorinchem. Zij noemt als voorbeeld het fuikfeest afgelopen weekend op de Nieuwe Merwede bij Dordrecht.

Tot 1 juli werd alleen gehandhaafd op excessen, maar dat gaat met de nieuwe noodverordening van 10 augustus veranderen. "We zagen dat het virus flink werd teruggedrongen en dus kon het allemaal een tandje minder. Nu is er een hogere stijging dan gedacht, en gaan we weer intensiveren," zei Melissant tijdens een persconferentie tegen RTV Dordrecht .

Afgelopen weekend rolde de politie een feest in de Dordtse Zuidhaven met een DJ, diverse boten en zo’n 350 jongeren op. Het feest vond plaats op drie naast elkaar liggende binnenvaartschepen, waar zo’n 50 pleziervaartuigen en 25 waterscooters aan waren gehaakt. Er werd geen anderhalve meter afstand gehouden.

Met dat soort feestjes moet het dus afgelopen zijn, zegt de Veiligheidsregio ZHZ. "Wie moedwillig de regels schendt, krijgt een boete. Hoewel het gros van de mensen zich goed gedraagt wil ik in dit soort gevallen duidelijk maken: wie niet horen wil moet voelen", waarschuwt Melissant.