Geen extra coronatesten bij Feyenoord en Sparta: 'Kans op besmetting bijzonder klein'

Voorafgaand aan de oefenwedstrijd van zondag tussen Feyenoord en Sparta bleek een Feyenoord-speler positief te testen op het coronavirus. De speler in kwestie ging direct in quarantaine. Een dag na de wedstrijd bleek er bij Feyenoord een tweede speler positief. Volgens clubarts Casper van Eijck was hij ten tijde van de wedstrijd tegen Sparta nog niet besmettelijk.

Incubatietijd

Rondvraag bij medici heeft uitgewezen dat het inderdaad zo kan zijn dat een speler, die vrijdag nog niet positief testte, twee dagen later wel positief kan testen, maar door de incubatietijd nog niet besmettelijk hoeft te zijn.

De clubartsen van Sparta en Feyenoord hebben zowel voor als na de wedstrijd nauw contact gehad met elkaar. Volgens Simon Knops, clubarts van Sparta, is er bij Sparta ook geen paniek geweest naar aanleiding van de twee coronagevallen bij Feyenoord. "Het klopt dat de speler, die maandag positief testte, tijdens de onderlinge wedstrijd nog niet besmettelijk was. En als hij dat wel was geweest is de kans en dat hebben onderzoeken van de KNVB uitgewezen ook uiterst klein dat hij tijdens de wedstrijd iemand anders besmet."

"In de spelerstunnel hebben de spelers mondkapjes op en contact tijdens de wedstrijd in de buitenlucht is vluchtig. Zolang een speler niet bewust in iemands anders gezicht hoest, is de kans bijzonder klein om tijdens de wedstrijd besmet te raken", zegt Kops.

Elke dag testen waterdicht

Sparta gaat dan ook pas donderdag, twee dagen voor de oefenwedstrijd in Frankrijk bij Lens, weer een test uitvoeren bij de selectie en staf van het eerste elftal. "Als je alles waterdicht wilt hebben moet je iedere dag testen of met een heel team in quarantaine gaan. Anders kan er altijd wel iemand positief testen. Alle testen zijn preventief, om een mogelijke uitbraak direct in de kiem te smoren.

"Uiteraard hopen wij dat we in de nabije toekomst alleen maar negatieve testen hebben, maar het is realistischer om te denken dat ook er bij ons wel een keer iemand tussen kan zitten die corona heeft. Omdat we werken met nauwkeurige testen kan je snel iemand in quarantaine plaatsen om een uitbraak binnen een club te voorkomen". aldus de arts van Sparta.

De KNVB heeft in de protocollen staan dat er pas twee weken voor het begin van de competitie intensief moet worden getest. Bijna alle clubs in het betaalde voetbal doen dat nu al voorafgaand aan de oefenwedstrijden en dus laat de voetbalbond de clubs zelf beslissen wat ze op dit moment doen als er een speler positief is.

Sommige clubs besloten de afgelopen weken direct een wedstrijd af te gelasten als er een speler in de aanloop positief testte. Feyenoord en Sparta hebben nooit overwogen om de derby van zondag niet door te laten gaan naar aanleiding van de positieve speler bij Feyenoord.