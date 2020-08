Meer boeren stellen land open voor wandelaars

De wind, vogels en een boer die op zijn land aan het werk is. Meer hoor je niet als je een wandeling maakt door de boerenvelden van Hoornaar, een plaatsje in de gemeente Molenlanden. Een aanrader, zegt gids Jaap de Ruiter. "Ik zeg altijd: neem niks meer mee dan indrukken en laat niets meer achter dan gedachten."

Jaap maakte een gids over 'verstopte' wandelingen in de Alblasserwaard, waar veel mensen niet snel aan denken. Hij neemt verslaggever Esther Schalkwijk mee door de velden van een plaatselijke boer. Verboden terrein zou je denken, maar niet in Hoornaar. Waar wandelaars vroeger vaak werden weggehouden, worden ze nu juist uitgenodigd om door het boerenland te struinen.

"Dat is een van de redenen waarom ik dat soort gidsjes schrijf. Om de onontdekte gebieden die dichtbij zijn, aan de mensen te laten zien. Zo geef ik mensen een voorbeeld hoe mooi wandelen in het rivierengebied kan zijn."

De lucht is zuiver, de wandelpaden zijn goed onderhouden en er zijn prachtige knooppunten. "Eigenlijk zijn alle voorwaarden aanwezig om hier in de buurt een prachtige wandeling te maken."

Tekst gaat verder onder de foto



Uniek, maar toch ook weer niet

De wandeling door het landschap van Hoornaar is zijn favoriet. "Het is hier zo weids en open. Zo zijn er hier in de buurt meer plekken waar je nog gewoon een mooie wandeling kunt maken en kunt genieten van de rust en ruimte. Het is misschien uniek, maar hier toch ook weer niet."

Achter de velden stroomt rivier De Giessen. Een ooievaar nestelt zich in de buurt en een zilverreiger vliegt over. "We zeggen wel dat de natuur verarmt, maar als je goed om je heen kijkt en dit vergelijkt met twintig jaar geleden, dan zie je bepaalde vogels nu veel vaker. Ik weet nog goed dat wij tien jaar geleden perplex waren dat we een zilverreiger zagen. En nu zie je langs de A15 tussen Gorinchem en Alblasserdam soms wel tien tot twaalf zilverreigers."

Wandelen heeft volgens Jaap een extra dimensie. "Je kunt wel ergens met de auto naartoe gaan en zeggen dat je daar bent geweest, maar zoals wij dit nu samen ervaren kun je zeggen dat we dit hebben belééfd", zegt Jaap tegen de verslaggever. "Dat is de overtreffende trap van wandelen: je hebt het landschap beleefd, gelezen en je hebt op je gemak rondgekeken. Je stopt als je iets ziet wat opvalt."

Neem je rommel mee

Je moet wel respect te hebben voor de omgeving, legt Jaap uit. "Je mag hier, zolang je alles met rust laat en niks stuk maakt, langs de velden en de molen lopen. Een gastvrije boer heeft zijn terrein opengesteld. Je moet je goed bedenken dat alles wat je achterlaat, door een dier opgegeten kan worden. Als bijvoorbeeld een zakje van de chips in de maag van een dier komt, kan dat levensbedreigend zijn voor een dier. Dus neem je rommel mee."



Ik zeg altijd: neem niks meer mee dan indrukken en laat niets meer achter dan gedachten. Jaap de Ruiter