Stankoverlast na brand Heinenoord: 'Ik dacht dat het mijn airco was'

In Heinenoord en omgeving zijn vannacht veel inwoners wakker geworden van een rooklucht. Net buiten het dorp stond een grote stapel wilgenhout in de brand. Enkele inwoners dachten door de sterke rooklucht dat de brand veel dichterbij was. "Ik dacht dat mijn airco in brand stond."

Een inwoner van Heinenoord kwam kijken bij het weiland en wilde graag weten waar de overlast vandaan kwam. "Vannacht om 03.00 uur werd ik wakker van de lucht. In eerste instantie dacht ik dat er iets bij mij thuis in brand stond. Ik ben gaan zoeken, maar kon niks vinden."

Stank in de wijde omgeving

De hulpdiensten kregen zelfs klachten over stank vanuit Sommelsdijk, hemelsbreed 25 kilometer verderop. "Daarop hebben we onze blustactiek aangepast", vertelt Officier van Dienst Erik den Hartog van de brandweer. "Water op het vuur gooien zorgt voor extra rookontwikkeling. We hebben de stapel dus gecontroleerd uit laten branden."

Het hout is volgens Den Hartog bedoeld voor de rivieroevers. "Van het wilgenhout worden normaal rijsmatten gevlochten", vertelt Den Hartog. "De rijsmatten zorgen er samen met een laag stenen voor dat rivieroevers niet wegspoelen."

Nieuwe airco

Inwoners zochten de oorzaak van de brandlucht in eerste instantie in hun eigen huis. "Sinds een dag heb ik een nieuwe airco. Dus ik dacht eerst dat het mijn airco was die in brand stond, want ik had mijn ramen en deuren dicht. Toch is mijn hele huis vergeven van de lucht", vertelt de inwoner.

De brand, die rond één uur 's nachts begon, is na ruim tien uur blussen gedoofd.