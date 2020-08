Vlaardingse rappers doen niet aan schuttingtaal en geweld

Ze werkten allebei als soloartiest in de rapscene maar vonden elkaar in hun woonplaats Vlaardingen. "Bij toeval. En er bleek een enorme klik tussen ons en nu is er de single 'Veranderd' waarmee we stappen willen zetten", klinkt het in koor in de studio.

De clip van het nieuwe nummer is onlangs opgenomen in Rotterdam en in een Vlaardings café. "Inmiddels hebben we 'm gepubliceerd en wordt er stevig naar gekeken en geluisterd", vertelt het duo. "Ja er zit uiteraard een patserbak in. Wat is een rapclip zonder zo'n bak tegenwoordig?", lacht Dennis, die als DWO in de scene bekend is. "Het café waar we hebben opgenomen ging op de dag van release failliet, dus ook dat is een verhaal."

Geen dood en geweld

Muzikaal ligt de nieuwe song van de twee Vlaardingers gemakkelijk in het gehoor. "We houden van pop en van rap en hebben het gewoon gecombineerd", zegt Michael. Wat verder opvalt in de Nederlandstalige tekst is dat er geen dood en geweld in te bespeuren is.

"Ik geef ook les in het rappen aan kinderen en probeer te werken in overeenstemming met mijn eigen normen en waarden. Waar ik voor sta, dat is belangrijk. Geen schuttingtaal, geen geweld of overmatig gebruik van het een of het ander. Ik vind het belangrijk dat mensen er door opgebouwd kunnen worden en dat we negativiteit niet stimuleren. Dat vinden we allebei belangrijk," vertelt Michael (27), zelf vader van twee kinderen.

Digitale toverdoos

"Het is de bedoeling dat we nog veel meer releases gaan uitbrengen. De laatste tijd hebben we hier heel veel samen gemaakt en het lijkt me geweldig uiteindelijk een tour te doen," zegt Dennis (23) achter zijn digitale toverdoos waar de meeste diepe bastonen uitrollen. "We hebben een heel pakket aan nieuwe tracks liggen. Te veel eigenlijk, een paar albums. Het lastige is op dit moment de beste songs te kiezen voor na de single 'Veranderd' en dat zal niet lang op zich laten wachten."

De videoclip is op YouTube inmiddels vele duizenden keren bekeken. Geen geweld, geen gescheld, geen drugs. Wel een vette auto, maar waar zijn de schaars geklede dames en heren die we vaak in dit genre tegenkomen? "Die heb ik zelf ook gemist bij het maken van deze clip", lacht Dennis in de studio waar hij met de hitte vooral 's nachts werkt. "We hopen gewoon dat het nummer aanslaat en gedraaid gaat worden", besluiten DWO en Michael Gabriel.