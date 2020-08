Honderden badgasten zien fatale steekpartij die Rotterdams lid drillrapgroep het leven kostte

Honderden strandgangers waren maandagavond getuige van de fatale steekpartij op de Pier op Scheveningen. Terwijl de tropische stranddag op zijn eind loopt breekt op het bovendek een gevecht uit. Volgens verschillende media gaat het om een ruzie tussen twee drillrapgroepen uit Amsterdam en Rotterdam. Een 19-jarige Rotterdammer wordt bij de ingang van de Pier in zijn hartstreek gestoken en overlijdt korte tijd later. Verslaggever Sander Knura van Omroep West dook in de zaak.

Een getuige is aan het werk in de viswinkel recht tegenover de Pier, het terras zit vol, als zijn collega hem wijst op een man met een mes, "een flink ding". Hij denkt wel 20 of 30 centimeter. De man komt vanaf de trappen de boulevard opgelopen. De 19-jarige Rotterdammer wordt boven neergestoken. De getuige en zijn collega zien hoe de man met het mes voor de ingang van de Pier op de vlucht slaat.

Daarna breekt er paniek uit, vertelt hij. Klanten vluchten zijn zaak in. "Het leek wel een oorlogsgebied." Terwijl de groepen het op een lopen zetten, komen beveiligers in actie. Zij waarschuwen gelijk de politie. Naast de Pier zit een politiepost, dus die zijn snel ter plekke. Een pistool en een mes worden in de prullenbak gedumpt voor de ingang van de Palace Promenade.

'Wat heb je nu gedaan'

Een winkelmedewerker ziet dat. Hij beschrijft het als een mes dat Crocodile Dundee bij zich zou dragen. De groep vlucht de Palace Promenade in. "Wat heb je nu gedaan, hoorde ik de vriendin van de dader nog schreeuwen."

Daarna vertelt hij hoe ook bij hem klanten de winkel binnenvluchten. "Er werd gezegd dat er geschoten was." Op filmpjes van het incident is een man met een pistool te zien, ook is iemand te horen die zegt: "Oh damn man, shootoo, shank, alles." (een pistool en een mes, alles, red.) . Eenmaal binnen in de Palace Promenade is de groep in het zicht van meer dan twintig camera's en kunnen snel twee verdachten worden aangehouden.

Ter plekke geopereerd

Ondertussen is de Pier ontruimd en de traumahelikopter geland op het strand. Een groot deel van het plein voor de Pier is afgezet en toeristen staan rijen dik te kijken terwijl hulpverleners bezig zijn om het leven van het slachtoffer te redden. Een beveiliger vertelt dat zijn vrienden helemaal door het lint gaan door de emoties.

"Ze zijn wel 20 minuten met hem bezig geweest", vertelt de getuige. Een ander zegt dat de jongen ter plaatse geopereerd is. Het blijkt tevergeefs, in de loop van de avond meldt de politie zijn overlijden.

Al eerder ruzie

Volgens een beveiliger was er al eerder ruzie tussen de groepen. Zo moest hij zaterdag nog ingrijpen bij een vechtpartij tussen de groep in de Palace Promenade. "De geruchten over de drillrap zijn ook ons niet onbekend", laat de politie weten. Er is een groot team op de zaak gezet. "We houden met alle opties rekening en nemen deze optie ook mee."

Op social media worden inmiddels foto's gedeeld van het slachtoffer, ChuChu. "Het zou gaan om twee groepen. Ze hadden ruzie om een groet", zegt de getuige. "Een moeder is nu haar kind kwijt, om een groet."