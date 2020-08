Reizigersorganisaties willen langere perrons op Rotterdam Centraal

Een aantal perrons op Rotterdam Centraal moet langer worden, schrijven reizigersverenigingen in een advies aan de NS. Hierdoor zouden verschuivingen in de dienstregeling voorkomen kunnen worden.

De NS wil langere treinen laten rijden tussen Lelystad en Dordrecht en tussen Vlissingen en Amsterdam. Maar niet overal is ruimte genoeg langs de perrons, waardoor de NS met treinen moet schuiven.

"Hierdoor raakt onder meer de aansluiting van de Intercity Direct uit Schiphol Airport op de Intercity naar Vlissingen in de ochtendspits verbroken", schrijven de reizigersverenigingen. "Ook komt er op diverse trajecten enkele minuten reistijd bij."