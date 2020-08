Terugkijken op de dag dat het MS Rotterdam voor het laatst de stad uit voer: 'Nu gaat hij echt'

Met lood in hun voeten, een Holland America Lijn pet opgezet en best zenuwachtig voor 'de drie toeters' halen ze oude herinneringen op. Ze gaan zwaaien naar "een bak ijzer, die toch wel veel voor ons is gaan betekenen." Het Rotterdamse stel is een half jaar geleden in de stad komen wonen en vindt het geweldig om cruiseschepen de stad in en uit te zien varen. "Gister zag ik de Rotterdam hier al naar binnen varen, toen moest ik al een traantje wegpinken", vertelt Riekje.

Met de kapitein op de brug

Helaas heeft het stel maar een half jaar mogen genieten van het MS Rotterdam in de stad, maar de herinneringen gaan veel verder terug. Vele mooie reizen hebben ze op het schip gemaakt. Zo werden ze zelfs bevriend met de kapitein en mocht Hans een keer met hem op de brug kijken, de plek waar het schip bestuurd wordt. "Hij vaart nu ergens anders, maar we maken vandaag veel foto's en die sturen we naar die kapitein toe. Dat vindt hij vast heel leuk."

Hun laatste vaart hebben ze ook nog eens in het penthouse geslapen. Riekje wijst nog eens aan waar die precies zit, Hans reageert met een lach van oor tot oor.

Rijnmond zond eerder deze dinsdag een livestream uit rond het afscheid van het MS Rotterdam.

IJzeren bak vol herinneringen

Toeeeet, toeeet, toeeet! De drie toeters klinken en Riekje schiet vol: "nu gaat hij echt." Hans legt een arm om zijn Riekje en samen zien ze het schip gaan. Een laatste keer zien ze hun ijzeren bak vol herinneringen varen. "Iets met zulke mooie herinneringen verdient een mooi afscheid."

Riekje en Hans zwaaien samen met tientallen anderen op de kade het MS Rotterdam uit. "Nu kijken we vooruit, op naar een mooie tijd voor cruisemaatschappijen. Want het zijn de mooiste vakanties die er zijn", vertelt Riekje met de Rotterdam al kleiner wordend op het water achter haar.

Het schip vaart naar Damen Shipyard voor onderhoud en gaat daarna naar de nieuwe eigenaar.

