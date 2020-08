GGD: medewerkers verpleeghuis Maassluis hadden klachten die niet herkend werden als corona

De uitbraak van het coronavirus in verpleeghuis De Tweemaster in Maassluis in juni en juli heeft waarschijnlijk plaatsgevonden via een besmette bewoner en/of besmette medewerkers. Dat schrijft de GGD Rotterdam-Rijnmond.

Er zijn ook deeltjes van het virus gevonden in het ventilatiesysteem van het verpleeghuis, bleek vorige week al uit een rapport van het RIVM, dat in handen was van EenVandaag. Maar dit lijkt volgens de GGD 'niet de meest waarschijnlijke besmettingsroute.'

"Er was onder meer sprake van klachten bij medewerkers die niet werden herkend als COVID-19, waardoor de uitbraak later dan gewenst is gevonden", schrijft de Gezondheidsdienst. "Bewoners met klachten hebben elkaar mogelijk besmet. Medewerkers droegen mondneusmaskers, maar hebben samen geluncht en elkaar mogelijk besmet omdat afstand houden niet altijd mogelijk was. Omdat het virus zich voornamelijk via grote druppels verspreidt, zijn dit meer waarschijnlijke verspreidingsroutes."

Het coronavirus sloeg eind juni hard toe in verpleeghuis De Tweemaster. Zeventien bewoners en achttien medewerkers raakten besmet, zes bewoners overleefden dat niet.

De GGD deed in samenwerking met Argos Zorggroep, Franciscus Gasthuis en Vlietland, het Erasmus MC, het RIVM en een onafhankelijk onderzoeksbureau onderzoek naar de uitbraak van het coronavirus in De Tweemaster. Het volledige rapport verschijnt later pas, maar de GGD wil de conclusie nu vast delen 'gezien de vele recente aandacht voor en onrust over het onderzoek.'