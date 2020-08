Mari's huis is één groot theaterarchief: 'Bang dat het anders op de vuilnisbelt terechtkomt'

Instrumenten, programmaboekjes, affiches, kostuums en zelfs trofeeën. Je kan het zo gek niet bedenken of Mari Kant heeft het opgeslagen in zijn theaterarchief. En dat allemaal op de benedenverdieping van zijn huis in Gorinchem.

"Een uit de klauwen gegierde hobby", noemt onze verslaggever Sjoerd van Oortmerssen het archief. "Dat kan je heel goed zeggen ja", erkent Mari. "Van alleen een programmaboekje en een lp is het uiteindelijk een enorm groot archief geworden."

Niet op de vuilnisbelt

Zijn hobby begon in 1977, met de aanschaf van een boekje en plaat van de musical Foxtrot met Willem Nijholt. "Die totaalproductie greep mij en daardoor ging ik naar steeds meer musicals. Later ging ik theatermensen zelf aanschrijven. Dat was een succes, zij vonden het leuk en wilden hun spullen wel kwijt. Ze waren bang dat het anders op de vuilnisbelt terecht zou komen."

Opera, toneel, dans, cabaret: van alle theatervormen zijn spullen in het archief van Mari te vinden. "Ik heb een stichting. Ik bewaar het voor het culturele erfgoed", legt hij uit.

Elke kamer in zijn huis heeft een ander thema. Zo hangt de hal vol met foto's van mensen als Simone Kleinsma, Ellen Vogel, Wim Sonneveld en Adèle Bloemendaal. Een andere kamer is bezaaid met papier. "Programmaboekjes, affiches en knipsels liggen hier opgeslagen. Plakboeken van Willem Nijholt en het archief van Jos Brink is aan ons geschonken. We hebben heel veel van Nederlandse artiesten vanaf 1900 tot het heden."

In een andere ruimte zijn allerlei kostuums en prijzen uitgestald. "Van Ellen Vogel bijvoorbeeld, een groot actrice. Hier staat ook een Rotterdamse prijs die ze ooit heeft gewonnen."

Jaren '40

Van wie zijn hart sneller gaat kloppen, vraagt Sjoerd zich af? "Ik doe de andere artiesten tekort, maar dat is toch wel het echtpaar Berry Kievits en Gerard Walden. Ik ging twaalf jaar lang elke week bij hen op bezoek en ik heb veel informatie en mooie dingen van hen gekregen."

Ondanks zijn enorme archief, is Mari nog specifiek op zoek naar het échte oude spul. "Wat nu is, kan je allemaal nog wel vinden. Maar voor de jaren '40 wordt het moeilijker, omdat die mensen niet meer leven. Het is heel belangrijk dat de programmaboekjes en affiches van voor die tijd boven water komen en dat deze bewaard blijven."