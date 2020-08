Kiki Bertens over afzeggen US Open: 'Wilde het mezelf en team niet aandoen'

Voor een select gezelschap van 250 genodigden speelde Kiki Bertens voor het goede doel een demonstratiepartij in Bleiswijk. De 28-jarige tennisster zou zich eigenlijk moeten voorbereiden op de US Open, maar zegde dit weekend af. "Er zijn nog zoveel onzekerheden dat ik dat mezelf en mijn team niet wil aandoen", verklaart Bertens.

De beste tennisster van Nederland richt zich op eind september, als het WTA-toernooi van Rome en haar geliefde Roland Garros gehouden worden. "Als je terugkomt uit Amerika moet je twee weken in quarantaine en dan is het niet ideaal om je optimaal voor te bereiden op graveltoernooien. We kiezen voor zekerheid om in Nederland te blijven."

Aangezien de US Open één van de vier grootste toernooien is, is er een veel startgeld te verdienen: bijna zestigduizend dollar. Voor Bertens geen reden om te twijfelen. "Daar doe ik het nu niet meer voor. Het moet puur voor de prestatie zijn. En op een veilige manier. Op dit moment voelt het nog niet veilig om die stap te zetten. Dus kies ik voor mezelf en blijf ik thuis."

En dus was Bertens op dinsdagavond te vinden in Bleiswijk. Ze deed belangeloos mee aan een mixed doubles demonstratiepartij en de opbrengsten van het volledig toernooi, met in totaal meer dan vierhonderd deelnemers, gaat naar Gezinshuis Grip. "Ik heb nu de tijd en voor het goede doel is het altijd fijn om bezig te zijn."

Bekend terrein

Op 13-jarige leeftijd won Bertens zelf nog de Bleiswijk Open. Haar laatste regionale toernooi. Nu, op 28-jarige leeftijd en tien WTA-titels verder, is ze terug op bekend terrein. "Het is nu veertien jaar geleden. Hier is het toch een beetje begonnen. Het is heel fijn om weer terug te zijn. Veertien jaar geleden... Dan voel ik me ineens wel heel oud."

Onder leiding van haar voormalig coach Raemon Sluiter klom Bertens naar de vierde plek op de wereldranglijst. Eind 2019 stopte de samenwerking en ging de huidig mondiale nummer zeven door met Elise Tamaëla. "Elise is iets rustiger. Niet dat Raemon dat niet was, maar zij brengt het op een andere manier. Ik kan iets beter mijn eigen keuzes maken en het voelt heel vertrouwd om samen met haar te werken."

Sluiter had een duidelijk doel: het winnen van een Grand Slam. Daarvoor had hij bepaalde ideeën die niet overeenkwamen met de wensen van Bertens. "Natuurlijk is dat ook voor mij een doel. Maar als dat niet lukt, dan vind ik niet dat mijn carrière niet geslaagd is. Als ik nu terugkijk op mijn carrière kan ik daar super blij mee zijn. Een Grand Slam-titel kan dat nog net iets beter maken. Ik werk daar in ieder geval nog hard voor."

Bertens speelde na de coronabreak een demonstratietoernooi in Berlijn, maar haalde daar haar niveau niet. Ze hoopt dat haar oude niveau snel weer terugkomt. "Ik heb natuurlijk wel gewoon doorgetraind. Nu ga ik de trainingen meer opvoeren. De slagen zitten er ergens wel, dus dat is het probleem niet. En fysiek ben ik weer goed. Je gaat het nooit weten, maar ik denk dat ik er gewoon weer klaar voor ben."

Bekijk hierboven het volledige gesprek met Kiki Bertens. Vrijdag is er in Rijnmond Sport een reportage over Bertens te zien.