Ballonvaarders na corona nu ook getroffen door hitte

"We zijn als ballonvaarders altijd heel erg afhankelijk van de weersomstandigheden", legt ballonvaarder Gert-Jan Masselink van de Luchtreiziger in Vlaardingen uit. "Met deze hoge temperaturen moeten we de ballon veel warmer maken om op te stijgen en dat kan het materiaal niet aan."

Het is bovendien geen pretje, als de branders, die net boven de mand met passagiers zit, net even een tikje harder moeten branden. "En we hebben natuurlijk ook allemaal een mondkapje op. Daar is op zich niets op tegen, maar in die warmte wil je gewoon volle zuurstof kunnen happen en dat gaat nu gewoon niet."

Masselink heeft, net als veel andere ballonvaarders, daarom besloten om de ballon op de grond te laten staan. "Het is gewoon niet anders."

Sinds afgelopen vrijdag zijn alle ballonvaarten van de Luchtreiziger geschrapt en het ziet er naar uit dat ook de komende dagen de vluchten nog niet doorgaan. "We zitten nu eenmaal dichtbij de elementen", gaat Masselink verder. "Bij wind, hitte, slecht zicht of neerslag gaat het gewoon niet door."

De gevolgen van de hitte komen op een moment dat de branche net weer aan het herstellen is van de coronacrisis. "We zitten nu op een omzet van dertig procent in vergelijking met een jaar geleden", vertelt Masselink. "Ik heb nog het geluk dat ik met mijn inkomsten niet geheel afhankelijk ben van de ballonvaart. Bij grotere bedrijven is dat mogelijk wel het geval. Voor hen zijn de gevolgen waarschijnlijk groter."