Veiligheidsregio ZHZ: 'Blij met verplichte quarantaine bij coronaverdenking'

Tijdelijk voorzitter Reinie Melissant van de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid is blij met de verplichte quarantaine voor mensen die op vakantie zijn geweest naar een 'oranje gebied' of in afwachting zijn van een coronatest. "Het is goed dat de vrijblijvendheid eraf is."

Dinsdag werd bekend dat mensen die in beeld komen bij een bronnen- en contactonderzoek van de GGD verplicht in quarantaine moeten. De Gorcumse burgemeester Melissant, bij afwezigheid van haar Dordtse collega Kolff de voorzitter van de veiligheidsregio, ziet die maatregel wel zitten. "Als mensen naar believen allerlei dingen kunnen doen, mis je de slagkracht tegen het virus."

Handhaving

Melissant heeft nog geen duidelijk beeld hoe de handhaving van de thuisquarantaine gaat plaatsvinden. "Dat zullen we moeten bespreken met de GGD en de handhavingspartners."

En daarbij zit een probleem. Vanwege de vakantieperiode zijn veel handhavers niet beschikbaar. "We hadden eigenlijk verwacht dat de opleving pas in september zou plaatsvinden", legt ze uit. "Dus we hebben in samenwerking met andere partijen tal van handhavers teruggehaald."

Dinsdag had Melissant al aangekondigd dat er harder opgetreden gaat worden als de cororamaatregelen overtreden worden. "Tot 1 juli werd alleen gehandhaafd op excessen, maar dat is nu veranderd."

Afgelopen weekeinde maakte de politie een einde aan een feest ter hoogte van de Dordtse Zuidhaven met 350 jongeren. "Na de uitbraak in maart hebben we het virus weten terug te dringen. Maar nu zie je dat er toch mensen zijn die schijt aan de regels hebben. Zo gaan we het virus niet uitbannen."



Mondkapjesplicht

Een mondkapjesplicht zoals in Rotterdam komt er nog niet. "Maar het is wel mogelijk", vertelt Melissant.

In de noodverordening is opgenomen dat de voorzitter van de Veiligheidsregio een gebied mag aanwijzen waar de verplichting geldt.