Kruiskade nu al blij met proef rond anti-patserbak-microfoon

De plaatsing van de microfoons wordt nu al toegejuicht door de bewoners en middenstanders aan de West-Kruiskade. "Het is hier echt een probleem", zegt Léon Keekstra van de winkeliersvereniging. "Ze wachten in hun snelle wagen tot ze ruimte hebben om op te trekken en geven dan vol gas. En de snelheid is dan niet eens zo heel hoog, maar het gaat wel gepaard met enorme herrie."

Die herrie gaat tot in de nacht door. "En als dan de ramen open staan is het eigenlijk niet te doen", zegt bewoner Arjan Sakko. "Het probleem speelt hier nu vijf jaar, maar het is niet alleen meer de Kruiskade tegenwoordig. Het zit ook in de zijstraatjes en de rest van de wijk."

"Het is wel fijn dat er nu maatregelen genomen worden", voegt Keekstra er aan toe. "Want agenten die hier optreden zien we niet zo vaak."

Proef

In de huidige proef wordt gekeken of de microfoon 'slim genoeg is' om een onderscheid te maken tussen een auto en een andere geluidsbron.

Onderzoeker George Boersma van onderzoeksbureau Munisense: "Het systeem is daarom gekoppeld aan het camerasysteem om te controleren of het klopt wat we meten. Dit zou wel eens de flitspaal van de toekomst kunnen zijn."

Nog geen boetes

Omdat het gaat om een proefopstelling hoeven mensen niet te verwachten dat er nu een karrenvracht aan boetes wordt uitgedeeld. Wethouder Bokhove gaat over een paar maanden met de uitkomsten van het onderzoek naar justitie om te kijken wat de juridische mogelijkheden van het systeem zijn.

"Dit is een begin", zegt Bokhove. "We weten dat er in deze wijk veel overlast is door mensen die moedwillig het gaspedaal indrukken. Het is straks aan justitie om dit verder op te pakken, maar het zou een fijn lik-op-stuk-systeem kunnen zijn."

Bokhove wijst erop dat de het instellen van de camera's niet de enige proef is. Zo is een doorgang van de West-Kruiskade afgesloten. "Daarmee is de doorgang verminderd, zodat aso-rijders in hun rondje ontmoedigd worden."