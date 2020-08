Scooterrijder beschoten op Nieuwe Binnenweg

Dinsdagavond is op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam een scooterrijder beschoten. Getuigen meldden rond 18:30 uur dat ze meerdere knallen hadden gehoord. Daarop startte de politie een onderzoek.

Dat leverde in eerste instantie niet veel op, maar kort daarna meldde een Rotterdammer zich bij het politiebureau Maashaven. Hij zei dat hij was beschoten terwijl hij op zijn scooter op de Nieuwe Binnenweg reed. Hij werd niet geraakt.

Een arrestatieteam van de politie hield na onderzoek diezelfde avond een verdachte aan. Het gaat om een 31-jarige Rotterdammer.

Het is onduidelijk wat de relatie is tussen de mannen en wat de aanleiding voor het schieten is.