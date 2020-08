'Brandonveilig' gebouw Hogeschool Rotterdam nu écht tegen de vlakte

Het gebouw werd twee jaar geleden per direct gesloten, na een brand in Londen. Het C-gebouw van de Hogeschool Rotterdam aan de Kralingse Zoom had dezelfde gevelplaten als Grenfell Tower. Die platen zorgden ervoor dat de fatale brand zich in juni 2017 heel snel kon verspreiden. Deze week begint de sloop van het pand in Rotterdam.

Martijn Baarendse van de Hogeschool Rotterdam vertelt dat de sloop eigenlijk al maanden bezig is. "Maar dan gaat het om het binnenwerk. De constructieve sloop, zoals dat heet, begint nu. Eind deze maand is het hopelijk afgelopen."

De sloop gebeurt volgens Baarendse 'circulair'. Dat houdt in dat zoveel mogelijk spullen opnieuw gebruikt gaan worden. "Dan kun je denken aan plafondplaten, staal en beton. Er was veel interesse in die onderdelen."

Vanwege het hergebruik van onderdelen moet de sloop heel secuur gebeuren. "Eigenlijk wel jammer", lacht Baarendse. "Ik had best wel eens iets willen slopen met dynamiet."



Gevaarlijk

De ontdekking dat de gevelplaten brandgevaarlijk zijn, hebben ervoor gezorgd dat het besluit over een renovatie of sloop van gebouw C versneld is uitgevoerd. Baarendse: "Het pand stond al op de nominatie om binnen vijf tot tien jaar aangepakt te worden. Maar veiligheid was de belangrijkste keuze."

Het pand staat nu twee jaar leeg en volgens Baarendse was dat eigenlijk niet nodig. "We hebben extern onderzoek laten doen naar het pand. Met de kennis van nu was het eigenlijk niet nodig om het pand te sluiten, maar opnieuw: veiligheid staat voorop."



Het pand maakt nu ruimte voor een nieuw, groter gebouw, vooral bedoeld voor de Economische studie van de Hogeschool. In 2023 moet het pand klaar zijn.