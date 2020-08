Speedvaults en sideflips op het nieuwe freerunpark in Spijkenisse

In het stukje groen aan het Schepenpad in Spijkenisse wordt sinds kort gerend, gesprongen en gevallen in het gloednieuwe freerunpark. Een initiatief van de gemeente Nissewaard en Redouan Yagoub van freerunschool Rooftop Kings.

"Na de coronaversoepelingen is hij op het sportplein freerunles gaan geven. De klassen zaten binnen no-time vol", vertelt Bart de Koning, beleidsmedewerker sport van de gemeente Nissewaard. "Toen raakte ik met hem in gesprek over dat freerunnen heel populair is. Hij zei het leuk te vinden als wij een freerunpark zouden realiseren."

En zo geschiedde. Freerunnen, een snelgroeiende sport waarbij je al rennend en springend allerlei obstakels moet passeren, het liefst in een vloeiende beweging, past goed in het sportbeleid van de gemeente Nissewaard. En dus was het freerunpark binnen drie weken gebouwd. En het valt in de smaak.

Er wordt al volop getraind door een groepje enthousiaste freerunnertjes, die er - ondanks de hitte - oefenen op hun beste moves zoals speedvaults (soepel over en laag muurtje) en sideflips (zijwaartse koprol, in de lucht).

Redouan is er blij mee. "Je wil niet dat kinderen gaan trainen op beton of straattegels, daar krijg je ongelukken van. Dit park is er speciaal voor gemaakt en als het misgaat vallen ze op het gras", legt hij uit.

Ook de freerunners zelf zijn te spreken over het park. "Het is best wel mooi park", zegt de 10-jarige Djayklin. "Vooral ook omdat je hier ook vrij kan trainen. Je kan hier heel veel doen."

"Het is gewoon een goed park. Niet slecht", vertelt de 15-jarige Yuksel, die nog even uitlegt waar freerunnen volgens hem om gaat. "Je moet gewoon durven. Als ik een sprong wil doen, doe ik mijn ogen dicht en tel van drie naar één. En dan niet nadenken, gewoon doen. Ja, je moet ook een beetje geluk hebben."