Geen verdere coronabesmettingen op spoedafdeling Franciscus

"Na de constatering van twee besmette medewerkers op de SEH is er contactonderzoek geweest", schrijft het ziekenhuis. "Er zijn geen verdere besmettingen geconstateerd en de situatie is onder controle."

In het ziekenhuis liggen elf patiënten waarvan zeker is dat ze besmet zijn met het coronavirus. Een van hen ligt op de intensive care. Er zijn elf verdachte patiënten, waarvan de uitslag van de test nog niet bekend is. Ze worden voor de zekerheid in isolatie verpleegd.