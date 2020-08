POLL: Moet er strenger op de mondkapjesplicht gehandhaafd worden?

In een aantal drukke gebieden in Rotterdam-Centrum geldt sinds woensdag 5 augustus een mondkapjesplicht. Veel mensen houden zich niet aan deze mondkapjesplicht. Moet hier nu strenger op gehandhaafd worden?

De mondkapjesplicht is voor iedereen vanaf 13 jaar in de winkelgebieden in het centrum van Rotterdam, met onder meer de Lijnbaan, Meent, het Binnenwegplein en de Coolsingel. Verder is het dragen van een mondkapje verplicht op de markten op het Visserijplein, Afrikaanderplein en de Binnenrotte en in de overdekte winkelcentra Alexandrium en Zuidplein. De maatregel geldt van 06.00 tot 22.00 uur.

Mensen die in Rotterdam geen mondkapje dragen op straat in een gebied waar dit wel verplicht is krijgen in eerste instantie alleen een waarschuwing. Wel worden ze gevraagd het gebied te verlaten.

