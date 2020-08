Feyenoord akkoord met Monaco over Antonucci, middenvelder gehaald voor de toekomst

Als er geen gekke dingen naar voren komen bij zijn medische keuring, tekent middenvelder Francesco Antonucci nog deze week zijn contract bij Feyenoord. De speler van AS Monaco wordt gehaald voor de toekomst en zal nog niet dit seizoen aansluiten in Rotterdam.

Het is de bedoeling dat Antonucci ook komend seizoen zijn minuten maakt bij FC Volendam, in de Keuken Kampioen Divisie. Daar speelde hij ook afgelopen seizoen al. De aanvallende middenvelder maakte elf doelpunten in twintig duels.

Omdat Feyenoord amper budget heeft om spelers te kopen, moet technisch directeur Frank Arnesen creatief zijn. Voor het komende seizoen wil Feyenoord zich nog versterken met een verdedigende middenvelder, een linksback en - door de zware blessure van Van Beek - een centrumverdediger.