Brouwer maakt biertje voor Gorinchemse zeevaarder, die een held is in Zuid-Korea

Gorinchem kent een rijke stadshistorie en was tot de vorige eeuw een echte bierstad. In de zeventiende eeuw waren er zelfs meer dan twintig verschillende brouwerijen, maar daarvan is er geen een overgebleven. Daar moest verandering in komen, vonden Han Berendsen en Robert Links. Zij begonnen vier jaar geleden hun eigen Gorinchemse bierbrouwerij Dukes.

De laatste bierbrouwerij verdween in 1937. "Wij gingen ons er vier jaar geleden in verdiepen, omdat bier een 'upcoming market' is", vertelt Han. "We hebben eerst anderhalf jaar getest en cursussen gedaan. Op het moment dat we een goed biertje hadden - althans, dat vonden we zelf - ben ik het in mijn eigen proeflokaal gaan schenken."

De reacties op dat product waren zo positief, dat het brouwproces werd uitgebreid. Inmiddels brouwt stadsbrouwerij Dukes acht verschillende bieren, waaronder het Gorinchemse speciaalbiertje Hamel. "Een lekker zomerbiertje. Fris en fruitig, maar toch ook kruidig en met pit. Er zit maar vijf procent alcohol in, dus het is een goede doordrinker."

Connecties met Zuid-Korea

"Hendrick Hamel uit Gorinchem was een persoon uit de VOC-tijd. Hij strandde met zijn schip voor de kust van Zuid-Korea en is daar twaalf jaar vastgehouden. Hij heeft kunnen vluchten en kwam via Japan weer terug in Europa. Hij heeft goede zaken gedaan voor de bekendheid van Zuid-Korea. Ze hebben daar zelfs elke vijf jaar een Hamel Memorial Day."

Gorinchem heeft zelf het Hendrick Hamel Museum, wat normaliter vaak door Koreanen wordt bezocht. Door het coronavirus zit dat er momenteel even niet in, maar de bierbrouwer hoopt zijn bier wel in Zuid-Korea aan de man te kunnen brengen.

"We hebben connecties en zijn ermee bezig, maar het is een lang proces dat door corona nu stilligt", vertelt Han. "Maar er zijn zeker ideeën om dat die kant op te brengen."