RIVM waarschuwt voor zeer slechte luchtkwaliteit

De kwaliteit van de lucht is lokaal 'zeer slecht', meldt het RIVM. Ook op meerdere plekken in onze regio is de luchtkwaliteit woensdagmiddag onvoldoende, blijkt uit cijfers van het Luchtmeetnet.

Zo is de kwaliteit van de lucht op verschillende plekken in Rotterdam niet goed, onder meer in Overschie en bij de Pleinweg. Maar ook in Alblasserdam, Dordrecht, Hoek van Holland, Maassluis, Ridderkerk, Schiedam en Vlaardingen is de luchtkwaliteit onvoldoende, waarschuwt het Luchtmeetnet .

Hitte

Door de aanhoudende hitte in Nederland en het gebrek aan wind ontstaat er een opeenhoping van luchtvervuiling, waardoor smog kan ontstaan. Het RIVM adviseert mensen met klachten daarom om binnen te blijven en zware lichamelijke inspanning te beperken. Dit advies geldt vooral in de namiddag en de vroege avond, omdat de lucht dan het meest verontreinigd is.

Smog door ozon kan leiden tot een toename van luchtwegklachten, zoals hoesten en kortademigheid, verergering van astmaklachten en afname van de longfunctie. Ook kan irritatie aan ogen, neus en keel voorkomen, zegt het RIVM. Mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen en ouderen zijn relatief vaak gevoelig voor smog.

Het RIVM verwacht vooral in het midden en zuiden van Nederland en langs de kust een slechte tot zeer slechte luchtkwaliteit woensdag en donderdag. Vrijdag wordt de lucht waarschijnlijk weer beter.