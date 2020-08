Een verkoelende duik in de Schie: populair, maar gevaarlijk

Met deze hitte is er niets zo lekker als een verkoelende duik in het water. Met volle stranden, afgesloten toegangswegen en blauwalg in de Kralingse Plas gaan steeds meer Rotterdammers op zoek naar een alternatieve plons en die vinden ze in de Schie in Delfshaven en Rotterdam-Overschie.

Alleen zo'n duik is niet zonder gevaren en wordt afgeraden. Eerder deze week zijn twee jonge zwemmers om het leven gekomen in de Zevenhuizerplas in Rotterdam-Nesselande. Zij waren gaan zwemmen buiten de boeilijnen.

Op de kade langs de Schie zie je op meerdere plekken handdoekjes liggen en zwemmers het water induiken. Een aantal doet dat met opblaaszwemband. "Hallelujah", zegt zwemmer Henny als hij het water voelt. "Het is misschien niet verstandig, dat is best mogelijk, maar het is zo verleidelijk."

Het is zeker verleidelijk en aanstekelijk. "Ik weet niet of het mag maar ik zie iedereen het doen", zegt zwemster Noor.

De meeste zwemmers weten niet wat de regels zijn voor zwemmen in een doorgaande waterweg. "Ik zie geen verbodsbord, dus het zal wel mogen", zegt een groep jongens.

Advies: doe het niet

De Schie is geen zwemwaterlocatie, zegt de Omgevingsdienst Midden-Holland. "Wij adviseren hier niet te gaan zwemmen, omdat we niet weten of het schoon is, hoe diep en of er spullen op de bodem liggen", zegt Karin Croes van de Omgevingsdienst. "Bovendien varen er schepen en die kunnen een gevaarlijke stroming veroorzaken."

"Met die grote boten die langs varen, is het wel een beetje gevaarlijk", zegt één van de jongens. Ze blijven uit de buurt van de schepen en zwemmen in een rustig hoekje.

Vanaf zijn boot roept een schipper dat het heerlijk is om met dit weer varen, maar dat hij ook goed moet letten op al die zwemmers. "Eén keer is het bijna misgegaan", zegt hij.

"Wij doen heel voorzichtig, blijven bij elkaar en uit de buurt van de schepen", zeggen een moeder en dochter uit Rotterdam-Overschie. Ze gaan met dit warme weer wel twee keer per dag voor een duik in de Schie. "Wij passen zeker op voor die grote schepen want die kunnen een hoop stroming veroorzaken", zegt moeder Ingrid.

Van bruggen springen of zwemmen in vaargeulen of bij sluizen is verboden en daar krijg je een boete van 140 euro voor. Zwemmen in de Schie is vooral een kwestie van eigen verantwoordelijkheid, maar de politie kan je eruit halen en een boete opleggen.