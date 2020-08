Piraten op Shetlanders veroveren Arkel

Niet gewoon paardrijden, maar een show opvoeren voor een publiek terwijl de ruiters gekleed zijn in kostuums. De Bonte Shetlander Hoeve in Arkel heeft een heus showteam dat optreedt op allerlei evenementen.

"Showrijden is het geven van een show op paarden, met zijn tweeën of in een groep", vertelt coach Ayla Kapitein. "Wij doen dat in een groep, omdat dat leuker is om te zien voor de mensen."

Het showteam uit Arkel bestaat uit acht tot tien kinderen, in de leeftijd van 7 tot 14 jaar oud. De choreografie op muziek wordt in grove lijnen neergezet door Ayla en haar zus. De groep zet samen nog de puntjes op de i.

Piraten

De training is woensdag in volle gang als verslaggever Sjoerd van Oortmerssen een kijkje komt nemen. Wat hem meteen opvalt, is dat de dames rondrijden in piratenpakken. Mét nepzwaarden. "Als je een paardrijbroek en een shirt van de stal aanhebt, is dat minder leuk om naar te kijken dan als ze in een kostuumpje rijden", zegt Ayla.

De kinderen rijden rond op Shetlanders. "Die zijn makkelijker in de omgang", zegt Ayla. "Al zijn het wel doerakken en breken ze graag uit. Maar in formatie lopen doen ze keurig." En er is een ander bijkomend voordeel, zegt een van de paardrijdsters: "Als je valt, val je minder hard. Hij is natuurlijk een stuk kleiner."

Samenwerken

Het team treedt op op allerlei paardenevenementen. De eerstvolgende is de Country Fair in Aalten. "Dat mensen dan voor je gaan klappen is heel leuk", zegt de 12-jarige Sanne. "Maar ook de gezelligheid binnen het team. Je leert hier goed om samen te werken."

Twee keer per week komt het team bij elkaar om te trainen. "Veel mensen vinden het geen sport, maar daar trek ik me weinig van aan." En de dieren zelf? "Die vinden die snoepjes en alle aandacht wel leuk", zegt Ayla. "In de shows lopen ze altijd vrolijk mee en staan hun oortjes naar voren. Dat is een goed teken."