Ook Zuiderpark in Rotterdam 's nachts dicht

Het Zuiderpark in Rotterdam is voor onbepaalde tijd 's avonds en 's nachts dicht. De gemeente Rotterdam heeft dat besloten nadat het in het park zo vol was dat mensen zich niet aan de anderhalvemeterregel hielden.

Het park is gesloten tussen 22.00 uur en 7.00 uur. Eerder werden het Roel Langerakpark, Vroesenpark en het Dakpark al voor onbepaalde tijd gesloten in de avonden en nachten. De maatregel geldt ook voor stranden in Rockanje.

Rotterdam werkt nog aan een app waarop mensen kunnen zien waar het in de stad te druk is. De app, de druktemeter, is over een paar weken klaar voor een uitgebreide test.