Politie schiet, houdt verkeerde verdachte aan, schiet nog eens en pakt vijf man op

De politie heeft waarschuwingsschoten gelost om in totaal zes man aan te houden, die werden verdacht van het stelen van een sieraad in Rotterdam-IJsselmonde. In eerste instantie pakte de politie één verdachte op, maar die bleek uiteindelijk niets met de diefstal te maken te hebben. Hij is inmiddels vrijgelaten.

Rond 15.00 uur werd een man in zijn woning aan de Heindijk bestolen, nadat twee mannen probeerden hem iets te verkopen. Een van de overvallers greep het sieraad, waarna ze wegreden in een witte auto. Het slachtoffer zette de achtervolging nog in, maar hij raakte de mannen kwijt.

Agenten kregen een 'summier signalement' van een witte Seat, en dachten die even later te zien rijden. De bestuurder rende vervolgens weg toen de politie een stopteken gaf. Na twee waarschuwingsschoten liet hij zich arresteren. Na onderzoek bleek dat deze man echter niets met de sierraaddiefstal te maken heeft.

Later zag de politie in de Middelharnisstraat in Rotterdam-Pendrecht een auto die sterk aan de beschrijving van getuigen en het slachtoffer voldeed. De vijf inzittenden werden, nadat de politie wederom waarschuwingsschoten moest lossen, aangehouden. De politie onderzoekt nu de zaak en de rol van de vijf inzittenden bij de sierraaddiefstal.