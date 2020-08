Poll-uitslag: nipte meerderheid tegen strengere handhaving mondkapjesplicht

De meningen zijn verdeeld, want 47 procent is van mening dat er juist wél strenger gekeken moet worden of de mondkapjesplicht wordt nageleefd en dat er misschien zelfs boetes uitgedeeld moeten worden. Mensen die in Rotterdam-centrum, de Rotterdamse markten en op de winkelcentra Zuidplein en Alexandrium geen mondkapje dragen, krijgen nu eerst een waarschuwing.

Op onze Facebookpagina laten regiogenoten ook hun mening horen. Veel van onze volgers vinden een mondkapje überhaupt overbodig. Zo zegt Marco Bakker op Facebook: "Mondkapjes dragen is schijnveiligheid, ik vermijd het."

Maar er reageren ook mensen die vinden dat het noodzakelijk is dat de mondkapjesplicht nageleefd wordt en dat er opgetreden moet worden als mensen zich er niet aan houden. "Strenger optreden als het moet, wil je niet blijf dan weg. Besef wel dat je met een kapje vooral de ander beschermt", zegt Anneke van de Berg-Brouwer. "De regel is er niet voor niets." Robbin van Sabben voegt daar aan toe: "Als je niet handhaaft en optreedt kun je net zo goed stoppen."

Nancy van der Mark heeft een simpele oplossing: "Beste mensen, het valt in Rotterdam en de rest van Nederland allemaal reuze mee met de opgelegde regels. Wanneer je geen mondkap wilt dragen, dan mijd je de plaatsen waar dit verplicht is gesteld. Iedereen tevreden."

Uitslag

In onze poll stelden wij regiogenoten de volgende vraag: moet er strenger op de mondkapjesplicht gehandhaafd worden? Bekijk hieronder de precieze uitslag.