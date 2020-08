Ouderen zijn de hitte zat: 'Ik dank God op mijn blote knieën als het voorbij is'

Want het is afzien, bij de alsmaar voortdurende temperaturen van boven de dertig graden. Ook voor Annie Verhoeven (91), die nu elf maanden in het zorgcentrum in Ridderkerk woont. "Ze komen regelmatig bij je langs om te vragen hoe het gaat. Ook 's nachts. Ik voel me hier goed verzorgd."

Hitteprotocol

Welzijnsregisseur Arie Graafland vertelt dat bij 25 graden het hitteprotocol bij Zorgcentrum Aafje uit de la is getoverd. "Dat gaat gelijk naar de mailbox van alle medewerkers, met de oproep om extra op de bewoners te letten." Het gaat dan om voldoende drinken, zo veel mogelijk uit de zon te blijven en het appartement koelen.

"Als de mensen wat suf worden geef je ze bijvoorbeeld een ijsje of limonade", vult Welzijnsgastvrouw Agnie van Oost aan. "En gaat dat niet, dan bellen we iemand van de zorg." Zover heeft het nog niet hoeven komen.

Bram Bruin zweert inmiddels bij zijn ventilator. En waarom die zo klein is? Tja, dat is typisch zo'n feitje waar goedhorenden niet bij stilstaan. Bram: "Dat ding staat op je gehoorapparaat te blazen en dat geeft ontzettend veel last." De 93-jarige kijkt uit naar het moment dat de hitte weer afneemt: "Ik dank God op mijn blote knieën. En ik meen het nog ook."

Bekijk hierboven de volledige reportage, over het bezoek van verslaggever Suzanne Mulder aan Zorgcentrum Aafje Reyerheem in Ridderkerk.