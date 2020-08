Vrouw bewusteloos gevonden en gereanimeerd bij woningbrandje in Rotterdam-Alexander

De brandweer heeft in een woning aan de Kelloggplaats in Rotterdam-Prins Alexander een 49-jarige vrouw bewusteloos aangetroffen, nadat de buren melding hadden gemaakt van een rooklucht. De vrouw moest worden gereanimeerd.

Buren hoorden de rookmelder van de woning op de vierde etage afgaan en wisten bijna zeker dat de vrouw thuis was. De brandweer brak de deur van de woning open en trof de vrouw bewusteloos aan. De politie startte daarna met het reanimeren van de vrouw. Volgens de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is zij bekend met hartklachten.

Het brandje, dat veroorzaakt werd door een pannetje op het vuur en zorgde voor de rook, was snel onder controle. Hoe het met de vrouw is, is nog niet bekend.