Politie vindt wapen maar geen gewonde na schietpartij in Rotterdam-IJsselmonde

De politie heeft woensdagavond drie verdachten aangehouden in een portiekwoning aan de Emelissedijk in Rotterdam-IJsselmonde. Agenten hadden een melding gekregen dat er vanuit het huis was geschoten.

De politie kon niet ontdekken op wie er was geschoten. Er is vooralsnog niemand gewond geraakt.

In het huis bleken drie mannen te zijn en er was een vuurwapen in de woning. Daarop zijn de verdachten meegenomen naar het bureau.

Buiten is nog een vrouw in elkaar gezakt die bij het portiek stond. Zij is door ambulancepersoneel onderzocht. Zij had voor zover bekend niets met de schietpartij te maken.