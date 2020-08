Mondkapjesplicht nageleefd in Rotterdam? Wij namen de proef op de som

Op de Lijnbaan in Rotterdam is het dragen van een mondkapje verplicht

Sinds vorige week woensdag geldt in Rotterdam een mondkapjesplicht voor het centrum, winkelcentra en markten. De gemeente Rotterdam is tevreden over het naleven van de mondkapjesverplichting, maar houden de mensen zich er daadwerkelijk aan? Verslaggever Sjoerd de Vos liep een ochtendje op de (rustige) Lijnbaan en zag ongeveer de helft van de mensen geen mondkapje dragen.

Zo is een groep van drie volwassenen en drie kinderen de stad in gegaan zonder mondkapjes op. Die zitten in de tas. "Ik kom uit Almere. Daar is het dragen van een mondkapje niet gebruikelijk", legt een man uit. Een metgezel ziet dat meer mensen in het centrum zich niet aan de mondkapjesplicht houden. "Dan denk ik: wat is hier nou de bedoeling?"

Toeristen

Op de Lijnbaan loopt ook een aantal Franse toeristen. Ook bij hen zijn de mondkapjes in de tas te vinden. "Ik ben het vergeten. Ik ben geen goed voorbeeld", realiseert een Franse jongen zich schuldbewust. Vervolgens tovert hij het mondkapje uit de tas om het op te zetten.

Even verderop zit een man uit het Engelse plaatsje Harwich op een bankje. Hij draagt wél een mondkapje. "Je moet het maar gewoon doen", vindt hij. De coronaregels zijn voor hem duidelijk. "Toen we in het hotel kwamen, kregen we instructies in het Engels. Maar om eerlijk te zijn, waren we niet zeker van onze zaak. We moesten het aan de mensen vragen en die hebben ons hiermee geholpen", zegt de Engelsman.

Onduidelijkheid

Maar er zijn genoeg mensen die de mondkapjesplicht wel naleven in Rotterdam. Ze hebben het bijvoorbeeld via de media meegekregen. "Voor de rest vind ik het niet heel duidelijk", geven twee vrienden toe. Er zijn kleine, groene bordjes in het Nederlands en Engels waarop staat dat het dragen van een mondkapje verplicht is. Ook zijn er matrixborden. De twee mannen hebben die niet gezien. "Ik denk dat we dan een route hebben gelopen waar geen matrixbord staat."

Het bordje in Rotterdam-Centrum dat mensen moet wijzen op de mondkapjesplicht. De tekst gaat verder onder de foto.



Een man die heel even in de stad moet zijn, is zijn mondkapje vergeten. "Ik ben hier naartoe gereden en heb niks gezien van de mondkapjesverplichting. Dat kan wel beter. Ik heb het wel via het nieuws meegekregen. Maar zo vaak hoef ik niet in de stad te zijn. Ik ga meteen terug naar de auto", zegt hij.

Reactie

De gemeente Rotterdam zegt in een reactie dat de pilot voortdurend wordt gemonitord. De acceptatie groeit volgens een woordvoerder. "Meer mensen dragen het mondkapje, ook als ze het gebied nog uitlopen."

De gemeente houdt vooralsnog vast aan het coachend handhaven, waarbij mensen worden geattendeerd op de verplichting. Soms komen mensen ook uit andere gemeenten en zijn ze niet gewend om er mee om te gaan.

Op de bevindingen van Rijnmond wilde de gemeente Rotterdam niet reageren. Die komt volgende week met een reactie.