VIDEO: agent lost waarschuwingsschot bij arrestaties voor sieraaddiefstal

De politie heeft woensdag in de Middelharnisstraat in Rotterdam-Pendrecht een waarschuwingsschot gelost, om vijf mannen te arresteren die verdacht worden van betrokkenheid bij het stelen van een sieraad.

Op de beelden is te zien dat een agent aan de verdachten in de witte auto vraagt hun handen te laten zien. Vlak daarna lost de agent een waarschuwingsschot. Uiteindelijk stappen de verdachten een voor een uit, waarna ze gearresteerd worden. In de video hieronder zijn het waarschuwingsschot en de eerste twee arrestaties te zien.

Sieraaddiefstal

Woensdag rond 15.00 uur werd een man in zijn woning aan de Heindijk bestolen, nadat twee mannen probeerden hem iets te verkopen. Een van de overvallers greep het sieraad, waarna ze wegreden in een witte auto.

Agenten hielden in eerste instantie, ook na waarschuwingsschoten, al een verdachte aan, maar die bleek uiteindelijk niets met de diefstal te maken te hebben. Later zag de politie in de Middelharnisstraat in Rotterdam-Pendrecht een auto die sterk aan de beschrijving van getuigen en het slachtoffer voldeed.