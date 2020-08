Het weer van vandaag: drukkend warm

Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en loopt de temperatuur nog op naar lokaal 30 of 31 graden. In de loop van de dag komen er vanuit het zuiden enkele regen- en onweersbuien opzetten.

Lokaal kunnen de buien stevig uitpakken met veel regen en hagel. Er waait een zwakke tot matige oostenwind. Op het strand steekt mogelijk een windje van zee op.

Vanavond valt er eerst nog een enkele stevige regen- of onweersbui. Vannacht wordt het droog en koelt het af naar 20 graden. Er staat weinig wind.

Morgen hebben we opnieuw te maken met een afwisseling van zon en wolkenvelden. In de loop van de dag kunnen er weer een aantal fikse regen- en onweersbuien vallen. Het is 26 graden en er staat een zwakke tot matige zuiden tot zuidwestenwind.

Vooruitzichten

Ook komend weekend is het broeierig en wisselvallig zomerweer. De temperatuur ligt rond de 26 graden en er is geregeld kans op een aantal (stevige) regen- en onweersbuien.