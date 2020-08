'Tweede coronagolf kan al in september komen'

"Als de cijfers zoals die nu zijn zich voortzetten, dan komt er een tweede coronagolf in september en dat kunnen we niet aan." Dat heeft voorzitter Diederik Gommers van de Vereniging voor Intensive Care gezegd in het televisieprogramma Op1.

Een tweede golf werd verwacht in januari, maar die kan dus veel eerder komen, zei de specialist uit Wijngaarden. "We weten het niet zeker, ik wil geen paniek zaaien. Maar als het zo doorgaat dan gaat het gewoon weer fout."

"Laten we hopen dat het goedkomt", zei Gommers, werkzaam in Erasmus MC. "We willen niet het hele land opnieuw platleggen. Als dat wel moet, dan kunnen we niet de politiek of jongeren de schuld geven, dat hebben we dat allemaal gedaan."

Ziekenhuisopnames

De zorgen van Gommers worden gedeeld door Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg en bestuursvoorzitter van het Erasmus MC in Rotterdam. Hij sprak zijn zorgen uit in een interview met De Telegraaf.

Het aantal patiënten dat wordt opgenomen in het ziekenhuis bleef de afgelopen weken beperkt. Volgens Kuipers zullen die cijfers over twee weken een stuk hoger liggen.

Twee weken geleden lagen er nog veertien mensen op de intensive care, inmiddels zijn dat er 35 geworden. Kuipers wijst erop dat veel mensen hoopten dat het virus minder heftig is geworden vanwege de lage cijfers, maar dat is niet zo, zegt Kuipers.