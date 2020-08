Politie over doodgestoken meisje (15): voorlopig hebben we nog heel veel vragen

De politie heeft voorlopig vooral veel vragen over de fatale steekpartij van woensdagavond in een woning aan de Mathenesserdijk in Rotterdam. De steekpartij kostte een 15-jarig meisje het leven. Een ander meisje, van 16 jaar, is opgepakt als verdachte.

"Het is een erg trieste zaak, die je gelukkig niet vaak meemaakt", laat politiewoordvoerder Henk van der Velde weten. "Maar wat er nu precies gebeurd is, is ons nog niet duidelijk. Aan de andere kant is het onderzoek nog in volle gang."



De politie trof woensdagavond in de woning naast het zwaargewonde slachtoffer nog eens drie tot vier anderen in de woning aan. Onder de aanwezigen was ook de 16-jarige verdachte.

"Wat de relatie is tussen de verdachte en het slachtoffer is nu nog niet bekend", gaat Van der Velde verder. "Zelfs de identiteit van het slachtoffer was lange tijd niet voor de volle honderd procent zeker. Vandaag krijgen we hopelijk meer duidelijkheid over hetgeen wat er gebeurd is."

"Er zal bij het onderzoek zeker rekening gehouden worden met de leeftijd van de verdachte en de getuigen, maar verder zal het onderzoek niet anders lopen dan normaal", vervolgt Van der Velde.

Voor de andere aanwezigen in de woning is inmiddels slachtofferhulp geregeld.