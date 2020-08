'Belletjes over fakkelen van Shell zorgde bijna voor overbelasting meldkamer'

De meldkamer van de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid heeft woensdagavond zoveel belletjes binnengekregen over een mogelijke brand bij Moerdijk, dat de centrale bijna overbelast raakte. Er was echter geen sprake van een brand, maar van fakkelen bij Shell.

"Rond een uur of tien 's avonds kwamen er zoveel belletjes binnen, dat de afhandeling van de 112-meldingen in gevaar dreigde te komen", zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio. Alle meldingen zijn wel afgehandeld, benadrukt de woordvoerder.



Volgens de woordvoerder kwamen de belletjes in hoog tempo binnen toen het donker begon te worden en de rood-oranje gloed uit de richting van Moerdijk steeds beter zichtbaar werd. "Dat begon rond een uur of tien en dat hield wel aan tot mensen gingen slapen."

De problemen speelden niet alleen bij Zuid-Holland-Zuid. Ook bij de collega's van Midden-West-Brabant stond de telefoon roodgloeiend. In mindere mate kwamen er ook telefoontjes over het fakkelen binnen bij het brandweerkorps Rotterdam-Rijnmond.

Heropstart kan dagen duren

Het fakkelen begon woensdag na een storing in een van de fabrieken van Shell in Moerdijk. De volledige heropstart kan dagen duren en het fakkelen gaat ook nog een paar dagen door.

Shell benadrukt dat het fakkelen een veiligheidsmaatregel is. Gas dat nog in de fabriek wordt op een gecontroleerde manier verbrand. "Het is beheerst, maar wel hinderlijk voor onze buren. Dat vinden wij erg vervelend en wij bieden hiervoor onze excuses aan."



Het is niet de eerste keer dit jaar dat Shell Moerdijk een storing heeft. Eind maart was het ook al raak.