Sparta in gesprek met Beugelsdijk over transfer naar Het Kasteel

Sparta is in gesprek met Tom Beugelsdijk over een eventuele komst naar Het Kasteel. De 30-jarige centrale verdediger heeft zijn zinnen gezet op een vertrek bij ADO Den Haag.

Bronnen bij Sparta bevestigen dat er interesse is in de verdediger en dat er gesproken wordt over een transfer. Van een akkoord is op donderdagochtend echter nog geen sprake.

Sparta is nog op zoek naar een extra centrale verdediger. De aanvankelijke voorkeur ging uit naar het huren van een verdediger van één van de Nederlandse topclubs, maar dat lijkt dit seizoen niet mogelijk omdat die clubs ook een dunne bezetting hebben in de achterste linie.