Poepen in het park: soms duiken ze met groepjes de bosjes in

Veel mensen zullen ervan walgen, maar het gebeurt vaker dan je denkt. Je zit in het park en plotseling moet je je behoefte doen. Voor veel mensen is de verleiding om even de bosjes in te gaan en een bijdrage achter te laten dan wel heel erg groot, zeggen bezoekers en omwonenden van het Vroesenpark in Rotterdam.

Rijnmond-verslaggever Suzanne Mulder neemt de proef op de som. In de vroege donderdagochtend neemt ze een kijkje in de bosjes, nog voordat de schoonmakers zijn langsgeweest. "Een walhalla aan tissues", zegt ze op Radio Rijnmond. "Bij sommige zie je de bruine veegvlekken erop zitten."

Omwonende Frank Hensen is de 'parkpoepers' inmiddels gewend. "Van jong tot oud en van groot tot klein. Soms duiken ze zelfs met groepjes de bosjes in."

De coronauitbraak heeft de problemen volgens Hensen alleen maar vergroot. "Het is drukker in het park en mensen zitten er al vrij vroeg. Mensen eten en drinken en dat moet je soms gaan. En dan gaan ze ook."

"De bosjes geven genoeg beschutting om je behoefte te doen", legt Hensen verder uit. "Er is wel een openbaar toilet, maar dat zit helemaal in de hoek van het park en als het druk is, staat er een enorme rij. Dat schiet ook niet op."

Gevaarlijk

Afgezien van het feit dat het niet heel erg hygiënisch is, is het poepen in het park ook nog eens gevaarlijk. "Honden kunnen het opeten", zegt Hensen, die zelf ook een hond heeft, "en kinderen spelen ook in het park en die rauzen dan ook nog eens door de bosjes heen. Fijn."

Stadsbeheer laat in een reactie weten dat ze op de hoogte zijn van de problematiek. Bij het Kralingse Bos zijn daarom ook extra toiletten geplaatst, maar bij het Vroesenpark zijn geen concrete plannen. Hensen: "Wat een shitreactie."