Eerste brandweervrouw Mirna krijgt een boost als de pieper gaat

Vroeger maakte ze de kazerne schoon, tegenwoordig heeft ze het brandweeruniform aan en rukt ze uit bij branden in de Alblasserwaard. De 22-jarige Mirna Jungheim is de eerste vrouw die sinds een maand is toegetreden tot het brandweerkorps van Brandwijk en Molenaarsgraaf.

"Zo gaaf: die pieper gaat, je adrenaline zit gewoon tot hier en je gaat!", vertelt ze enthousiast. "Die boost, heerlijk vind ik dat."

Mirna kreeg het brandweervak met de paplepel ingegoten. Haar vader zat al bij het korps. "Bij oefeningen was ik vroeger altijd slachtoffer. Dan stopten ze me in een huisje, dat gooiden ze vol rook en dan gingen ze me eruit halen. Dat vond ik toen al zo leuk dat ik nu dacht: 'waarom ga ik er niet bij?'"

Ze besloot de brandweeropleiding te doen en vorige maand voltooide ze het eerste, algemene deel. Dat betekent dat ze nu mee mag naar allerlei meldingen. "Branden, auto's in de sloot, bomen over de weg of iemand die naar beneden is gevallen: noem maar op."

Bij de brandweer gaan, ook als vrijwilliger, is niet voor iedereen weggelegd. Mirna zou wel wat meer vrouwelijke collega's willen zien. "Je moet wel een beetje stoer zijn. Je moet er tegen kunnen en een goede conditie hebben. En doorzettingsvermogen, want zo'n avond kan best pittig zijn."

Mirna vindt het fijn om te zien dat haar werk wordt gewaardeerd. "Van de mensen waar iets is gebeurd krijg je zoveel liefde. Dan sturen ze bijvoorbeeld kaartjes. Ze zijn zo dankbaar dat wij er zijn om te helpen."

En dat helpen doet ze met veel plezier. "Dat je er voor de gemeente kan zijn, vind ik heel fijn."