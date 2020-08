Danny Makkelie fluit Manchester City - Olympique Lyon

De Dordtse scheidsrechter Danny Makkelie fluit de kwartfinale van de Champions League tussen Manchester City en Olympique Lyon. Die wedstrijd wordt zaterdag om 21:00 gespeeld in Lissabon.

Manchester City schakelde in de achtste finale Real Madrid uit. Olympique Lyon verraste door Juventus uit te schakelen. De wedstrijden in de Champions League worden allemaal in Lissabon gespeeld vanwege het coronavirus.

Waar de clubs normaal gesproken twee keer tegen elkaar spelen in de knockout-fase van het toernooi, worden dit jaar de kwartfinales en halve finales over één enkel duel gespeeld.

Makkelie floot eerder dit seizoen de Champions League-kraker tussen Liverpool en Atletico Madrid. Dat duel eindigde na verlenging in een 3-2 overwinning voor de Madrilenen.