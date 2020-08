'Taal- en mentaliteitsproblemen zorgen voor gevaarlijke situaties bij het zwemmen'

Het is nog steeds hét onderwerp van gesprek in Rotterdam-Nesselande: de twee drenkelingen die eerder deze week om het leven kwamen in de Zevenhuizerplas. Waarom gingen deze ongeoefende zwemmers het diepe water in en hoe had dat voorkomen kunnen worden?

"Het heeft in ieder geval wel indruk gemaakt", zegt Pieter van Hoof van de gebiedscommissie Rotterdam-Prins Alexander. "Veel mensen hebben het zien gebeuren. Ik ook. Het strand was bomvol. Veel mensen noemen het de zwartste dag van Nesselande van dit jaar."

Het is geen gevaarlijk water, benadrukt Van Hoof, mits je kunt zwemmen. "Het is helder water, er is geen stroming en daarmee is het best veilig."

Maar als je je niet aan de regels houdt, dan kan het snel gevaarlijk worden. Achter de belijning wordt het water al snel meer dan vijf meter diep. Deze week zijn extra waarschuwingsborden geplaatst.

Taalprobleem

"Maar daarbij speelt taal wel een probleem", gaat Van Hoof verder. "De groep recreanten die arriveert moeten vaak in het Duits of Engels aangesproken worden. Soms spreken ze die talen ook niet."

Het extra bord in het water is volgens Van Hoof dan ook geen definitieve oplossing. "De tekst op het bord staat in het Nederlands. Je kan beter een bord met een plaatje van -8 (de diepte van het water in de plas, red.) plaatsen."

Marjolein van Tiggelen van de Nationale Raad Zwemveiligheid onderschrijft het verhaal van Van Hoof. Mensen met een niet-westerse migratieachtergrond kunnen relatief vaak niet zwemmen.

Van Tiggelen: "Jongeren tussen de tien en twintig jaar maken zeven keer zoveel kans om te verdrinken. Het zit ook voor een deel in het Nederlandse dna dat je op zwemles gaat. In andere landen kennen ze dat niet."

De raad probeert dan ook op verschillende manieren contact te zoeken met groepen die de Nederlandse taal niet machtig zijn, om hen te wijzen op het gevaar van het zwemmen. "Zo hebben we samengewerkt met een Poolse krant die in ons land verschijnt. Je moet echt je best doen om heel diep in die groep door te dringen."

Mentaliteit

Wat ook nog een rol speelt, is volgens Van Hoof, een mentaliteitsprobleem. Volgens de strandwachten hebben ouders van spelende kinderen ook geen idee hoe groot de gevaren kunnen zijn in het water.

"Soms komen de strandwachten gefrustreerd terug in hun huisje, omdat mensen gewoon niet luisteren", verzucht Van Hoof. "Als ze worden aangesproken omdat hun kind zonder bandjes in het water speelt, dan krijgen ze het antwoord 'maar daar bent u toch voor?' Strandwachten zijn geen kleuterleidsters."