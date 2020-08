Laat je horen: wat zijn jouw ervaringen met het bron- en contactonderzoek van de GGD

De afgelopen weken stijgen de corona-besmettingen in onze regio aanzienlijk. Gister gaf Diederik Gommers, voorzitter van de Vereniging voor Intensive Care, aan te vrezen voor een tweede golf die al in september zou kunnen ontstaan.

De kritiek op de capaciteit van de GGD groeit. Ondanks toezeggingen dat het makkelijk zou kunnen opschalen in onderzoekscapaciteit. Toch zijn in Rotterdam en Amsterdam de GGD's niet meer in staat alle personen van de opgegeven contactlijsten van besmette personen te bellen. Hiermee lijkt de belangrijkste pijler onder het Nederlandse coronabeleid onder druk te staan.

Wij zijn daarom benieuwd naar jouw ervaringen met het bron- en contactonderzoek. Hoe lang moest jij wachten op een uitslag? Werd jouw contactenlijst gebeld? Wat vond je van de informatie die je van de GGD kreeg? Wilde jouw omgeving meewerken aan het contactonderzoek?

Mail jouw ervaringen naar nieuws@rijnmond.nl We gaan zorgvuldig en met respect voor privacy om met alle reacties.