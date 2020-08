Rotterdamse kroeg Zondebok & 't Zwarte Schaap blijft dicht na drie coronabesmettingen onder personeel

Vorige week sloot het café de deuren nadat duidelijk was geworden dat er mensen waren binnen geweest die, zonder dat ze dat op dat moment wisten, besmet waren met het coronavirus.

Eigenaar Cornel Wink: “Vorige week werden we benaderd door de GGD dat er twee gasten met corona bij ons in de zaak waren geweest. Op dat moment had ik een personeelslid al thuis zitten met zware hoofdpijn. Volgens de GGD was dat geen symptoom en ze wilden hem ook niet testen. Pas toen hij loog over andere klachten, werd hij wel getest en bleek positief. Die uitslag kregen we vrijdag en daarom zijn we al sinds zaterdag dicht."

Daarna zijn de overige acht personeelsleden getest op corona. Dinsdagavond bleek dat er nog twee personeelsleden positief zijn. "Wij denken niet dat ze op het werk elkaar allemaal hebben aangestoken, want twee van de drie jongens wonen ook nog eens met elkaar in een huis."

Wink besloot vervolgens op eigen initiatief om de zaak te sluiten. Van de GGD hoefde dat niet, omdat ze op tijd zouden hebben gehandeld. "We kregen daarvoor nog een pluim van de GGD. Het is ook niet nodig om ook bron- en contact onderzoek onder de café- of terrasbezoekers te doen, volgens de GGD, omdat deze jongens niet werkten in die dagen."

Hoelang de gelegenheid dicht blijft is nog niet duidelijk.

"Met de jongens gaat het best goed, ze hebben nauwelijks klachten. Die met hoofdpijn is nu weer klachtenvrij. Als ze alle drie klachtenvrij zijn gaan we weer open. Ik zou wel gewoon open kunnen met ander personeel, maar daar heb ik geen zin in. Ik werk liever met een vaste groep."