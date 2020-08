'Vijftienjarige Alice werd doodgestoken om onbeantwoorde liefde'

De fatale steekpartij woensdagavond in een woning aan de Mathenesserdijk in Rotterdam, waarbij de 15-jarige Alice om het leven kwam, had te maken met een onbeantwoorde liefde. Rijnmond sprak met een bekende van de familie van het slachtoffer.

De verdachte, een 16-jarig meisje, zou verliefd zijn geweest op het slachtoffer. Het verhaal wordt niet bevestigd door de politie. Volgens de vrouw was er een afspraak, woensdagavond, in het huis aan de Mathenesserdijk, waar de verdachte woonachtig is. Daar zou de zaak uitgesproken worden. Daar kwam het uiteindelijk niet van.

In de woning zouden ook nog drie of vier volwassenen binnen zijn geweest. Donderdagmorgen liet de politie al weten dat voor hen slachtofferhulp is geregeld.



Een 'mooi en lief' meisje

Alice, het 15-jarige slachtoffer, woonde in Schiedam en wordt omschreven als een 'mooi en lief meisje'. Ze is zes jaar geleden van Brazilië naar Nederland verhuisd.

De politie zegt dat ze nu druk bezig zijn om alle relaties tussen de verdachte, het slachtoffer en alle andere aanwezigen in kaart te brengen. "Mede vanwege de leeftijden van het slachtoffer en de verdachte zijn we erg terughoudend over het delen van informatie in deze zaak", laat een woordvoerder weten.