Zus van in Scheveningen doodgestoken Chuchu (19): 'Ons hart is eruit gerukt'

"Met groot verdriet moet ik mededelen dat ons geliefde zoon, (schoon)broertje, broer, oompie, neef(je) Cennethson 'Chuchu' Janga overleden is. Vermoord is!"

De woorden van de zus van de maandagavond doodgestoken 19-jarige Rotterdammer in een hartenkreet op Facebook. Op het bovendek van de Pier op Scheveningen brak eind van de dag een gevecht uit. Chuchu werd bij de ingang van de Pier in zijn hartstreek gestoken en overleed korte tijd later.

De groep met wie de jongen die fatale avond was, waren geen goede bekenden van de familie, schrijft de zus: "Wij hebben geen controle over wie hij buiten af en toe ziet. Dit waren ook niet zijn vrienden die bekend zijn thuis bij ons, dit waren jongens die hij kende en waar hij af en toe mee optrok, bij ons van horen zien."

Ze omschrijft haar broertje als een begripvolle jongen met het hart op de juiste plek. "Mijn broertje is geen crimineel, liep niet met wapens. Mijn broertje is het type dat een oma met een zware tas naar huis begeleidt. Mijn broertje is het type dat vriendschappen sluit met mensen van alle maten en soorten. Mijn broertje is het type dat als hij je kent, je in zijn hart sluit en alles voor je over zou hebben."

'Beelden niet delen'

Ze sluit haar hartenkreet af met een oproep de beelden van de ruzie, steken en het slachtoffer niet te delen. "Dat er voor gekozen is om hem te filmen en om al R.I.P te schrijven in plaats van hem zelf proberen te reanimeren, is iets wat op mijn netvlies gebrand zal staan. Ik wil ook vragen om de beelden niet door te sturen. Ik wil niet dat het bij mijn moeder terecht komt. Die heeft zoals jullie kunnen begrijpen nu veel te veel te verduren."