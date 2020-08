Kunstmestfabriek in Vlaardingen tijdelijk stilgelegd

De kunstmestfabriek van Yara in Vlaardingen is donderdagmiddag uit voorzorg stilgelegd. Een tankauto heeft op het terrein per ongeluk de verkeerde stof in een tank geloosd, zegt de brandweer.

Het gaat om een tank van 60 m3. In die taak zit fosforzuur. Daar is kaliumcarbonaat aan toegevoegd, wat zorgt voor een chemische reactie. De tank wordt gekoeld, maar dat heeft het chemische proces van de stoffen nog niet kunnen stoppen.

Rondom de tank is een gebied van vijftien meter afgezet. Volgens de brandweer is geen sprake van ontploffingsgevaar en zijn de temperaturen stabiel. De Milieudienst Rijnmond is ingeschakeld voor het advies over de stoffen.

Bij Yara ligt onder meer de stof amoniumnitraat opgeslagen, de stof die deze maand de explosie in de haven van Beiroet veroorzaakte. Volgens de brandweer is zeker dat die stof nu niet betrokken is.