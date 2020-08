Oude Kotte over bekritiseerde Excelsior-verdediging: 'Het staat nu beter'

De verdediging van Excelsior werd het afgelopen seizoen fel bekritiseerd. De ploeg uit Kralingen scoorde makkelijk, maar kreeg ook even gemakkelijk de doelpunten tegen. Volgens Excelsior-verdediger Thomas Oude Kotte is de verdediging in de aanloop naar het aankomende seizoen sterker geworden.

Vorig seizoen kreeg Excelsior in 29 wedstrijden 55 doelpunten tegen. Dat zijn er meer dan onder andere FC Oss en Roda JC (respectievelijk 16de en 17de) tegen kregen. Doordat de Rotterdammers wel 65 doelpunten maakten, het op twee na hoogste aantal van de competitie, eindigde de club op de zevende plek.

Goed gevoel

Dat het verdedigend beter moet bij Excelsior is geen geheim. "Maar ik heb het idee dat het nu beter staat", vertelt Excelsior verdediger Thomas Oude Kotte vanaf het trainingskamp in Delden. "We zijn comfortabel met elkaar als groep en weten wat we van elkaar verwachten. Dus ik heb een goed gevoel over de competitie."

Oude Kotte erkent dat het vorig jaar vaak niet goed stond in de verdediging. "Vanaf dag één dit jaar zijn we daar mee bezig geweest. Soms werd er weken achter elkaar alleen maar aan verdedigen gewerkt. Dat was niet altijd even leuk, maar het moest wel gebeuren."

Aanvallend

Dat er zo veel wordt gewerkt aan de verdediging van Excelsior, heeft volgens Oude Kotte geen invloed op de aanvallende dreiging van het team. "Ik heb het idee dat scoren geen probleem voor ons gaat zijn met de snelheid en kracht die wij voorop hebben," zegt de verdediger.

Kijk bovenaan dit bericht naar het volledige interview met Thomas Oude Kotte, die onder andere vertelt over de nieuwe manier van verdedigen van Excelsior.