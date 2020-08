Thuiswerken in de hitte: met deze 5 tips houd je het hoofd koel

Natuurlijk kun je een ventilator kopen of airco installeren, maar er zijn andere manieren om het hoofd koel te houden waar je in eerste instantie misschien niet aan hebt gedacht. Vijf tips!

Drink thee

Een warme drank om af te koelen? Het lijkt onlogisch, maar dat werkt beter dan een ijskoud drankje. Als je thee drinkt, krijgen je hersenen namelijk een seintje dat je lichaam koeler moet worden. Hetzelfde geldt voor koffie! Een goed excuus dus om een bakkie te doen.

Koud water

Of het nou in vloeibare of bevroren vorm is: koud water op je lichaam helpt om je koeler te voelen. Ga bijvoorbeeld met je voeten in een teiltje met koud water zitten, doe je polsen onder de koude kraan of leg een koud washandje in je nek. Maar ook een coldpack uit de vriezer doet wonderen. Handdoekje eromheen en dan op je benen leggen terwijl je achter je laptop zit.

Tropenrooster

In warme landen wordt er tussen 12:00 en 16:00 uur zo min mogelijk gewerkt, omdat de warmte dan z'n hoogtepunt bereikt. Probeer dat voorbeeld te volgen en je werkzaamheden op een eerder of later tijdstip uit te voeren. Dat is prima te regelen als je freelancer bent, maar is vast ook bespreekbaar met je werkgever als je in loondienst werkt. Gebruik die tijd om bij te komen van de hitte door een siësta te houden of een koude douche te nemen.

Eet fruit

Zomerfruit is rijk aan vocht en zorgt daardoor voor verkoeling. Aardbeien, bessen, citrusfruit, kiwi’s, bananen, peren en watermeloen helpen je de dag door.

Houd je huis koel

Bescherm je huis tegen de zon door 's ochtends en 's avonds je huis te luchten. De lucht is dan koeler dan op de rest van de dag. Probeer verder zoveel mogelijk ramen, deuren en gordijnen dicht te houden en zo de warme lucht op afstand te houden. Ook met het strategisch plaatsen van bomen en planten in je tuin of op je balkon houd je je huis koel. De beplanting zorgt namelijk voor schaduw waardoor het huis minder snel opwarmt. Tegels rond het huis houden warmte juist vast.

