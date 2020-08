Verdachten doodsteken Chuchu (19) blijven vastzitten

Het duo zit vast in beperkingen. Dat betekent dat zij alleen met hun advocaat mogen praten. Volgens Omroep West gaat het om twee Amsterdammers van 20 jaar oud.

'Chuchu' werd afgelopen maandagavond op de Pier in Scheveningen in zijn hartstreek gestoken. Hij overleed even later. Aanleiding is waarschijnlijk een ruzie tussen rivaliserende drillrapgroepen.