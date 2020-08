Gemeente Dordrecht breekt belofte en haalt verkeerd geplaatste kast toch niet weg

Toen ze na de zomer van 2018 de nieuwbouwwoning betrokken, ontdekten ze dat er pal voor hun erker plotseling een schakelkast voor een rioolgemaal was geplaatst. Dat ding had om de hoek van de straat moeten komen, maar door een communicatiefout tussen een aannemer en de gemeente kwam die dus op deze wel heel rare plek te staan.

Wethouder Marco Stam haastte zich eind oktober 2018 naar het pand, bood excuses en een bloemetje aan en beloofde dat de kast binnen een paar dagen, hooguit een paar weken, weg zou zijn. Dat bleek ingewikkelder dan gedacht, maar vorig jaar kregen de bewoners alsnog het bericht dat de kast medio 2020 zou verdwijnen. Niet dus, zo blijkt donderdag.

"Dat klopt", zegt een woordvoerder van de gemeente Dordrecht. "Verplaatsing blijkt erg duur te zijn. Het gaat echt om tonnen. We gaan zeker uitzoeken hoe het zo fout kon gaan en we erkennen dat we niet graag terugkomen op de toezegging om die kast weg te halen, maar de kosten zijn zo hoog, dat dat maatschappelijk onverantwoord is."

Schadevergoeding en kleinere kast

De gemeente kiest er daarom voor om de bewoners een schadevergoeding aan te bieden. Hoe hoog die is wil de gemeente niet zeggen. Om het leed voor de bewoners verder te verzachten biedt de gemeente aan om de kast te vervangen door een lager exemplaar.

De bewoners zitten niet op een schadevergoeding te wachten. "Die kast moet gewoon weg. Wij zijn door wethouder Stam en zijn ambtenaren twee jaar aan het lijntje gehouden. Wie in het bedrijfsleven zoiets flikt krijgt ontslag."